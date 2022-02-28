Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

С 28 февраля по 5 марта россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, сообщает RT.

Названа сумма, которую россияне готовы потратить на подарки к 23 Февраля и 8 Марта

После этого граждане страны будут отдыхать три дня подряд — с 6 по 8 марта.

Это не коснется работников с ненормированным или сменным графиком, а также сотрудников экстренных служб и стратегически важных объектов.

Напомним, в 2022 году россиян ждут 244 рабочих и 27 праздничных дней, а также 91 выходной.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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