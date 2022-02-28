Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе
28 февраля 202204:02
С 28 февраля по 5 марта россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, сообщает RT.
После этого граждане страны будут отдыхать три дня подряд — с 6 по 8 марта.
Это не коснется работников с ненормированным или сменным графиком, а также сотрудников экстренных служб и стратегически важных объектов.
Напомним, в 2022 году россиян ждут 244 рабочих и 27 праздничных дней, а также 91 выходной.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru