Россиянам напомнили о предстоящей четырёхдневной рабочей неделе

Следующая рабочая неделя в России будет короткой из-за Дня защитника Отечества, заявили в пресс-службе Роструда.

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В ведомстве напомнили, что праздник, который отмечается 23 февраля, в этом году выпадает на среду, согласно производственному календорю этот день будет выходным. При этом во вторник, 22 февраля, рабочий день должен быть сокращён на один час.

«23 февраля (День защитника Отечества) является нерабочим праздничным днем. В этом году он выпадает на среду. Таким образом, среда будет выходным днём», - уточнили в Роструде.

Ранее в ведомстве рассказали, в 2022 году россиян ждут 244 рабочих и 27 праздничных дней, а также 91 выходной, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияРострудВыходные23 Февраля
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