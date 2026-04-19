Ефимов: В Москве в ВАО в новостройках по реновации используется свыше 150 нежилых помещений

В столице в Восточном административном округе (ВАО) используют более 150 нежилых помещений для социально-бытовых объектов в новостройках, возведенных в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что эти объекты находятся в новых ЖК на первых этажах, которые изначально проектируются нежилыми.

«Больше всего открыто объектов торговли — свыше 60, пунктов выдачи — около 50, еще примерно десять объектов бытовых услуг», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.

Отмечается, что нежилые помещения на первых этажах новостроек по реновации используют в 11 районах ВАО. В Департаменте градостроительной политики подчеркнули, что в Измайлове объекты социально-бытового назначения открылись в 50 помещениях, а в районе Северное Измайлово — в 37. Сообщалось, что еще 14 помещений используют в Перове и 11 — в Новогирееве.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в Москве вдвое.

