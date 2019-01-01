Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в связи с Днем России

Роструд напомнил, что россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. На следующей неделе будет всего четыре рабочих дня и три выходных, передает RT. Дополнительный выходной, правда, выпадает на середину рабочей недели – на среду.

Никаких переносов в связи с этим не планируется. В Роструде напомнили, что 11 июня рабочий график будет сокращен на один час, отмечает Ura.ru.

Ранее в Роструде напомнили работодателям о правилах организации работы в жару. Телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как уберечь себя и близких в жаркую погоду.

