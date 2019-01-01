Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Гражданам напомнили, что работать на новой трудовой неделе придется всего три дня — 6, 7 и 8 мая. Кроме того, 8 числа рабочий день будет сокращен на час.

Уточняется, что 9 мая является красным днем календаря, а к нему добавились также 11 и 12, которые в этом году выпали на выходные. Также у россиян в этом году появился еще один нерабочий день 10 числа.

Ранее президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев в эфире НСН рассказал, как пережить майские праздники.



