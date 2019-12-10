Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая неделя 2020 года будут двухдневными. Об этом напомнил заместитель главы Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.
«Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной — понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря», — цитирует его «Интерфакс».
Новогодние праздники будут длится с 1 по 8 января включительно. Первым рабочим днем после новогодних каникул станет четверг.
Представитель ведомства также подчеркнул, что работодатели вправе сделать 31 декабря выходным днем для своих сотрудников. Такое решение уже приняли главы некоторых регионов, например, Карачаево-Черкесии, Псковской, Кировской и Томской областей, а также Крыма, передает портал «Утро.ру».
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