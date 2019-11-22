Медведев выдвинул идею трансформации четырехдневной рабочей недели
Глава российского правительства Дмитрий Медведев предложил трансформировать идею четырехдневной рабочей недели. Как сообщает РИА Новости, об этом премьер высказался в ходе встречи партии «Единая Россия».
По его словам, предложенное однопартийцем понятие «неполный рабочий день» для работающих мам с детьми можно применить к идее «четырехдневки». «Кто-то может не захотеть работать четыре дня в неделю, но при этом согласен на пять рабочих дней по четыре часа», - пояснил Медведев.
Как отмечает агентство, министр при этом не поддержал закрепление понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе. С точки зрения Медведева в этом вопросе стоит быть более гибкими, без использования жестких трактовок.
Напомним, Медведев ранее поручил министерству представить оценки последствий перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом он особо подчеркивал необходимость как сохранения нынешнего уровня зарплат, так и роста производительности труда.
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