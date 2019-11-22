Медведев выдвинул идею трансформации четырехдневной рабочей недели

Как отмечает агентство, министр при этом не поддержал закрепление понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе. С точки зрения Медведева в этом вопросе стоит быть более гибкими, без использования жестких трактовок.

Напомним, Медведев ранее поручил министерству представить оценки последствий перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом он особо подчеркивал необходимость как сохранения нынешнего уровня зарплат, так и роста производительности труда.

