Россиянам напомнили о двух сокращённых неделях в июне

В ведомстве отметили, что сокращённой будет следующая рабочая неделя (8-11 июня). Предпраздничный рабочий день 11 июня будет сокращённым (минус один час).

Дата проведения военного парада приходится на среду, поэтому россияне будут работать 22-23 июня, а затем 25-26 июня, добавили в Роструде. Президент объявил 24 июня нерабочим днём с сохранением заработной платы, поэтому на зарплате этот дополнительный выходной не отразится. Тем, кто работает сдельно, работодатель должен выплатить вознаграждение согласно своим нормативным актам, приводит сообщение ТАСС.

Из-за коронавируса в этом году нерабочим был объявлен весь апрель, а также 6-8 мая.

