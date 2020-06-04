Россиянам напомнили о двух сокращённых неделях в июне
В этом месяце в России планируются два дополнительных выходных в связи с Днём России 12 июня и парадом Победы, намеченным на 24 июня. Об этом напомнили в Роструде.
В ведомстве отметили, что сокращённой будет следующая рабочая неделя (8-11 июня). Предпраздничный рабочий день 11 июня будет сокращённым (минус один час).
Дата проведения военного парада приходится на среду, поэтому россияне будут работать 22-23 июня, а затем 25-26 июня, добавили в Роструде. Президент объявил 24 июня нерабочим днём с сохранением заработной платы, поэтому на зарплате этот дополнительный выходной не отразится. Тем, кто работает сдельно, работодатель должен выплатить вознаграждение согласно своим нормативным актам, приводит сообщение ТАСС.
Из-за коронавируса в этом году нерабочим был объявлен весь апрель, а также 6-8 мая.
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