Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

День России, который отмечается 12 июня, в текущем году выпадает на воскресенье. Поэтому выходные дни для россиян начнутся 11 июня и продлятся до 13 июня. Последующая рабочая неделя будет сокращенной, гражданам предстоит работать лишь четыре дня, с 14 по 17 июня.

Еще одни длинные выходные ожидаются в России в ноябре: в связи с Днем народного единства жители страны уйдут на каникулы с 4 по 6 ноября.

