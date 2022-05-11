Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне, граждане уйдут на трехдневные каникулы в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает телеканал «360».
День России, который отмечается 12 июня, в текущем году выпадает на воскресенье. Поэтому выходные дни для россиян начнутся 11 июня и продлятся до 13 июня. Последующая рабочая неделя будет сокращенной, гражданам предстоит работать лишь четыре дня, с 14 по 17 июня.
Еще одни длинные выходные ожидаются в России в ноябре: в связи с Днем народного единства жители страны уйдут на каникулы с 4 по 6 ноября.
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