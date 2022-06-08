Россиянам напомнили о длинных выходных из-за Дня России

Короткая рабочая неделя ожидает россиян в связи с празднованием Дня России, напомнили в Роструде. Об этом сообщает РИА Новости.

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День России отмечается 12 июня, в этом году праздник выпадает на воскресенье, пишет RT.

«Поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — подчеркивает Роструд.

Между тем в преддверии Дня России более пяти тысяч активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» развернули в Москве триколор площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Таким образом молодежные организации поздравили россиян с наступающим праздником и напомнили о единстве, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:ВыходныеДень РоссииРоструд
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