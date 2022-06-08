Россиянам напомнили о длинных выходных из-за Дня России
Короткая рабочая неделя ожидает россиян в связи с празднованием Дня России, напомнили в Роструде. Об этом сообщает РИА Новости.
День России отмечается 12 июня, в этом году праздник выпадает на воскресенье, пишет RT.
«Поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — подчеркивает Роструд.
Между тем в преддверии Дня России более пяти тысяч активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» развернули в Москве триколор площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Таким образом молодежные организации поздравили россиян с наступающим праздником и напомнили о единстве, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 259 / сут.
Умерли
380 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 135 / сут.
- Площадь у посольства США в Москве назовут в честь ДНР
- Экс-президент Молдавии заявил о подготовке военного присоединения республики к Румынии
- Yeni Şafak: Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО
- В Анкаре начались переговоры Чавушоглу и Лаврова
- СМИ: Россия не одобрила операцию Турции на севере Сирии
- Россиянам напомнили о длинных выходных из-за Дня России
- Референдум о вхождении Запорожской области в состав России проведут в текущем году
- В Запорожской области запустят железнодорожное сообщение с Крымом
- Байден подтвердил участие в саммите НАТО в Мадриде
- В США заявили о смерти «американской мечты» из-за санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru