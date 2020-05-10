Россиянам напомнили еще об одних длинных выходных

Напомним, ранее Владимир Путин объявил 6,7 и 8 мая выходными днями с выплатой зарплат. Таким образом «нерабочий» режим в стране будет действовать до 11 мая включительно.

7 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнил, что до истечения действия указа главы государства о продлении режима нерабочих дней осталось пять дней. Между тем, в Москве с 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, в результате снятия этих ограничений к работе вернутся полмиллиона человек.

Добавим, согласно указу столичного мэра, предприятия промышленной отрасли Москвы обязаны до 31 мая провести тестирование на COVID-19 не менее 10% работников, а с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней.

Между тем, Калужская область начнет снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, с открытия маникюрных салонов, оптик и ряда других организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Организации смогут начать работу с 12 мая. Также получат разрешение вернутся к деятельности рыболовные магазины, фотоателье, часовые и ювелирные мастерские. Это станет первым этапом смягчения ограничений, далее планируется открытие магазинов с отдельным входом и площадью не более 100 кв. метров.

