Россиянам напомнили еще об одних длинных выходных
Жителей России в 2020 году ждут еще одни длинные выходные. Об этом напоминают РИА Новости. Так, трехдневные выходные будут связаны с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. В текущем году этот день выпадает на пятницу.
Кроме того, еще один выходной ждет россиян 4 ноября. День народного единства в этом году приходится на среду – он делит рабочую неделю на два отрезка – со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.
Напомним, ранее Владимир Путин объявил 6,7 и 8 мая выходными днями с выплатой зарплат. Таким образом «нерабочий» режим в стране будет действовать до 11 мая включительно.
7 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнил, что до истечения действия указа главы государства о продлении режима нерабочих дней осталось пять дней. Между тем, в Москве с 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, в результате снятия этих ограничений к работе вернутся полмиллиона человек.
Добавим, согласно указу столичного мэра, предприятия промышленной отрасли Москвы обязаны до 31 мая провести тестирование на COVID-19 не менее 10% работников, а с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней.
Между тем, Калужская область начнет снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, с открытия маникюрных салонов, оптик и ряда других организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.
Организации смогут начать работу с 12 мая. Также получат разрешение вернутся к деятельности рыболовные магазины, фотоателье, часовые и ювелирные мастерские. Это станет первым этапом смягчения ограничений, далее планируется открытие магазинов с отдельным входом и площадью не более 100 кв. метров.
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