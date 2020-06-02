Россиянам намекнули на сроки возобновления выдачи Шенгенских виз

Ожидается, что некоторые европейские страны могут возобновить прием документов с 15 июня. В частности, на такие меры могут пойти Германия и Хорватия. При этом визовый центр Италии в Москве с 1 июня открыл запись на подачу документов, однако вскоре обработка запросов была прекращена.



Тем временем генконсульства Испании, Франции, Греции, Чехии и Венгрии сообщили, что точных сроков открытия визовых центров пока нет — все зависит от эпидемиологической обстановки в РФ, а также открытия внешних границ Евросоюза.



Ранее в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма заявили, что республика начнет принимать первых туристов в начале июля, передает Ura.ru.

