Россиянам намекнули на сроки возобновления выдачи Шенгенских виз
Портал Ассоциации туроператоров России назвал дату, после которой, предположительно, россияне смогут подавать документы на получение Шенгенских виз.
Ожидается, что некоторые европейские страны могут возобновить прием документов с 15 июня. В частности, на такие меры могут пойти Германия и Хорватия. При этом визовый центр Италии в Москве с 1 июня открыл запись на подачу документов, однако вскоре обработка запросов была прекращена.
Тем временем генконсульства Испании, Франции, Греции, Чехии и Венгрии сообщили, что точных сроков открытия визовых центров пока нет — все зависит от эпидемиологической обстановки в РФ, а также открытия внешних границ Евросоюза.
Ранее в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма заявили, что республика начнет принимать первых туристов в начале июля, передает Ura.ru.
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