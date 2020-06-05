Россиянам надоело сидеть дома. 60% - к июлю планируют выйти на работу

Половина россиян, перешедших на удаленный формат работы или отправленных в вынужденный отпуск из-за пандемии коронавируса, планирует вернуться к прежнему режиму деятельности уже в июле. По данным опроса ИНСАП РАНХиГС изменения в сфере организации труда затронули около 60% всех работающих граждан. Многие из них либо перешли на дистанционный режим работы, либо ушли в вынужденный отпуск.

Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в эфире НСН заявил, что выводы коллег логичны, ведь правительство уже анонсировало несколько крупнейших массовых мероприятий этим летом.

«Ответ лежат на поверхности. Если вас призывают голосовать, проводить Парад Победы, шествие «Бессмертного полка», люди думают, что власть после этого опять будет запирать их по домам?