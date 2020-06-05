Россиянам надоело сидеть дома. 60% - к июлю планируют выйти на работу
В Центре трудовых исследований НИУ ВШЭ рассказали НСН, какая категория россиян остается летом работать на удаленке.
Половина россиян, перешедших на удаленный формат работы или отправленных в вынужденный отпуск из-за пандемии коронавируса, планирует вернуться к прежнему режиму деятельности уже в июле. По данным опроса ИНСАП РАНХиГС изменения в сфере организации труда затронули около 60% всех работающих граждан. Многие из них либо перешли на дистанционный режим работы, либо ушли в вынужденный отпуск.
Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в эфире НСН заявил, что выводы коллег логичны, ведь правительство уже анонсировало несколько крупнейших массовых мероприятий этим летом.
«Ответ лежат на поверхности. Если вас призывают голосовать, проводить Парад Победы, шествие «Бессмертного полка», люди думают, что власть после этого опять будет запирать их по домам?
Это более, чем естественно, и если так думают 60% россиян, то я бы назвал это пессимистичным итогом. На дистанционке сидят представители беловоротничковых профессий, чья производственная деятельность связана с компьютером». – отметил собеседник НСН.
К слову, специалисты факультета социальных наук НИУ ВШЭ в своем исследовании «Стресс и выгорание в ситуации пандемии» пришли к выводу, что около 80% россиян в период распространения коронавируса потеряли интерес к работе — профессиональные достижения их сейчас не волнуют. Более 60% россиян находятся в состоянии эмоционального истощения.
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