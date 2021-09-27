Детские пособия россияне смогут получать только на карты «Мир»
Граждане России смогут получить ежемесячные выплаты, рассчитанные на семей с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого, или второго ребенка, только на карты национальной платежной системы «Мир», сообщает РИА Новости.
В противном случае средства будут перечисляться наличными или на обычный банковский счет, к которому карта не привязана. Новый порядок перечисления пособий заработает с 1 октября.
Отмечается, что инициатива затронет только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем. Для получающих выплаты на счет по вкладу, номинальный счет или по почте изменений не предусмотрено.
Как сообщалось, платежная система Visa в следующем году поднимет межбанковскую комиссию за оплату картами в магазинах. Так, с 1 февраля 2022 межбанковская комиссия за прием карт в супермаркетах увеличится с 1% до 1,3%, а крупные магазины бытовой техники и мебели, а также курьерские службы лишатся льготного тарифа.
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