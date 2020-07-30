Россиянам начали выдавать водительские права нового образца

Госавтоинспекция начала выдавать водительские права нового образца. Об этом пишет Autonews.ru, ссылаясь сообщения автомобилистов, которые обращались в подразделения ГИБДД для замены документа в июле.

Источник подчеркивает, что главное отличие документов нового типа — трехъязычная надпись на лицевой стороне. Теперь фраза «водительское удостоверение» продублировано также на французском и английском языках. Отмечается, что внесённые изменения необходимы для того, чтобы российские документы соответствовали нормам международного права – в частности, Конвенции о дорожном движении, принятой в 1968 году. Она позволяет путешествовать с национальными правами по странам, ратифицировавшим конвенцию. Всего таких государств около 80.

Напомним, ранее в ГИБДД пообещали начать выдачу таких водительских прав с 20 августа.