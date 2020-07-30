Россиянам начали выдавать водительские права нового образца
Госавтоинспекция начала выдавать водительские права нового образца. Об этом пишет Autonews.ru, ссылаясь сообщения автомобилистов, которые обращались в подразделения ГИБДД для замены документа в июле.
Источник подчеркивает, что главное отличие документов нового типа — трехъязычная надпись на лицевой стороне. Теперь фраза «водительское удостоверение» продублировано также на французском и английском языках. Отмечается, что внесённые изменения необходимы для того, чтобы российские документы соответствовали нормам международного права – в частности, Конвенции о дорожном движении, принятой в 1968 году. Она позволяет путешествовать с национальными правами по странам, ратифицировавшим конвенцию. Всего таких государств около 80.
Напомним, ранее в ГИБДД пообещали начать выдачу таких водительских прав с 20 августа.
К слову, ранее Минэкономразвития, Центробанк и Росфинмониторинг прорабатывают инициативу, которая разрешит упрощённую идентификацию для получения ряда банковских услуг. В таких случаях вместо паспорта можно будет предъявить водительское удостоверение.
Предполагается, что по водительским правам можно будет купить или продать валюту на сумму, эквивалентную 100 тысячам рублей, перевести средства без открытия счёта, отправить или получить почтовый перевод на сумму до 15 тысяч рублей.
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