Россиянам хотят запретить слушать музыку без наушников в транспорте

Россиянам могут запретить прослушивание музыки и просмотр видео в общественном транспорте без наушников. Как пишет РИА Новости, с просьбой внести такие изменения в правила перевозки пассажиров к министру транспорта обратилась Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу. Авторы инициативы настаивают на том, что эти нововведения должны быть приняты – для того, чтобы пассажиры не нарушали личные границы друг друга, отмечают «Известия».

Кроме того, члены Ассоциации провели исследование, в ходе которого выяснилось, что 94% респондентов крайне негативно относятся к прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте. При этом 13% из них выразили готовность решить проблему при помощи физического воздействия, пишет Москва 24.