Россиянам дали советы по ускорению работы смартфонов

Смартфоны начинают работать медленнее из-за большого количества «лишних» файлов. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с «Вечерней Москвой».

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Он отметил, что для решения подобной проблемы можно грамотно распределить фотографии, а также оптимизировать работу приложений. По словам Муртазина, ускорить быстродействие может помочь и очистка и кэша, если лишней информации в телефоне скопилось много.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что зарубежные производители смартфонов начали предустанавливать на свои устройства российский магазин приложений RuStore. Как отметил источник издания среди разработчиков софта, программу предустанавливают на гаджеты Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСмартфоны

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