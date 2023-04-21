Россиянам дали советы по ускорению работы смартфонов

Он отметил, что для решения подобной проблемы можно грамотно распределить фотографии, а также оптимизировать работу приложений. По словам Муртазина, ускорить быстродействие может помочь и очистка и кэша, если лишней информации в телефоне скопилось много.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что зарубежные производители смартфонов начали предустанавливать на свои устройства российский магазин приложений RuStore. Как отметил источник издания среди разработчиков софта, программу предустанавливают на гаджеты Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel, сообщает «Радиоточка НСН».

