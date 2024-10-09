Россиянам дали советы, как правильно просить о повышении зарплаты

Проводить разговор с руководством о повышении зарплаты возможно минимум после года работы в компании, или с момента последнего повышения, и только в том случае, если вы можете рассказать о своих достижениях и вкладе в компанию. Об этом рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко. Ее слова приводит «Газета.Ru».

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Она уточнила, что работник должен быть готов назвать руководителю свои успехи за последний год. Если рабочие обязанности сотрудника увеличились, то необходимо также об этом упомянуть. Также важно провести анализ рынка и зарплат перед беседой и быть готовым к компромиссным решениям.

Семеренко порекомендовала назначать такой разговор в конец финансового года или начало нового. Главное, чтобы это был не кризисный период и обстановка была спокойной.

Ранее финансист Андрей Пушкарев посоветовал россиянам откладывать по 100 рублей в день, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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