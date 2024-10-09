Россиянам дали советы, как правильно просить о повышении зарплаты

Она уточнила, что работник должен быть готов назвать руководителю свои успехи за последний год. Если рабочие обязанности сотрудника увеличились, то необходимо также об этом упомянуть. Также важно провести анализ рынка и зарплат перед беседой и быть готовым к компромиссным решениям.

Семеренко порекомендовала назначать такой разговор в конец финансового года или начало нового. Главное, чтобы это был не кризисный период и обстановка была спокойной.

Ранее финансист Андрей Пушкарев посоветовал россиянам откладывать по 100 рублей в день, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

