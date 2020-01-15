Россиян ждут пять дней аномального тепла

В ближайшие пять дней на большей части территории России ожидается отклонение от климатической нормы на 12 градусов, рассказал и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фактически вся территория страны находится в аномально теплом режиме, отметил специалист. По его словам, такое бывает нечасто, поскольку для атмосферы характерна как временная, так и пространственная изменчивость, передает ТАСС.

На 12 градусов теплее нормы будет в Москве, Ленинградской и Вологодской областях, регионах Центрального федерального округа, даже в Красноярском крае и на юге Якутии, уточнили в Гидрометцентре.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра ранее рассказал НСН, что одной из причин мягкой зимы в России является влияние атлантического воздуха, который в этом сезоне формирует погоду даже за Уралом – в Сибири и Якутии.

«Будут похолодания и на европейской территории России – до 15-18 градусов, и на азиатской территории – до своих нормальных значений. Но в целом, при осреднении, мы прогнозируем что и вторая половина зимы будет в целом теплая», - отметил тогда Вильфанд.

