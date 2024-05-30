Россиян ждут магнитные бури и полярные сияния 31 мая и 1 июня
Длительные магнитные бури начнутся начнутся вечером 31 мая и могут продолжиться до полудня 1 июня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ.
По словам специалистов, солнечные массы появятся примерно в 20:00 мск в пятницу. Согласно прогнозам, магнитные бури продлятся примерно 15-20 часов до полудня в субботу. В пике возможен уровень до G2.
Максимальным уровнем магнитной бури считается класс G5. При таком уровне могут возникнуть проблемы с работой электроники и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.
Специалисты полагают, что ожидаемая буря не должна оказать серьезного воздействия на здоровье и обычную деятельность человека. В ближайшие дни также вероятны полярные сияния, особенно ярко они проявятся в ночь на 1 июня, передает «Радиоточка НСН».
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