Россиян ждут магнитные бури и полярные сияния 31 мая и 1 июня

Длительные магнитные бури начнутся начнутся вечером 31 мая и могут продолжиться до полудня 1 июня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ.

По словам специалистов, солнечные массы появятся примерно в 20:00 мск в пятницу. Согласно прогнозам, магнитные бури продлятся примерно 15-20 часов до полудня в субботу. В пике возможен уровень до G2.