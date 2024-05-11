Магнитная буря впервые с 2005 года достигла экстремального уровня G5
Магнитная буря на Земле впервые с с августа 2005 года достигла уровня мощности G5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Как отметил представитель учреждения, буря отличалась «экстремальной мощностью».
«Достигли G5 в два подряд трехчасовых периода с 00:00 до 06:00 мск», — сообщили в институте.
При уровне магнитной бури G5 на планете возможны повреждения трансформаторов, разрушение энергосистем, а у аппаратов в космосе вероятны сложности с ориентацией или каналами связи со спутником.
Ранее глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил, что на Земле началась очень сильная магнитная буря, специалисты зафиксировали уровень мощности G4.
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