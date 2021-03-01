Россиян ждет три коротких рабочих недели весной

Роструд напомнил россиянам о трех коротких рабочих неделях весной. Первая пятидневная семидневка ждет граждан уже на следующей неделе. В связи с празднованием Международного женского дня понедельник, 8 марта будет нерабочим днем. В мае из-за праздников будет две четырехдневные рабочие недели — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.