Россиян ждет три коротких рабочих недели весной

Роструд напомнил россиянам о трех коротких рабочих неделях весной. Первая пятидневная семидневка ждет граждан уже на следующей неделе. В связи с празднованием Международного женского дня понедельник, 8 марта будет нерабочим днем. В мае из-за праздников будет две четырехдневные рабочие недели — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Опубликован календарь всех выходных в 2021 году

Всего в текущем году россиян ожидает семь коротких рабочих недель, напоминает Ura.ru.


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