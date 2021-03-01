Россиян ждет три коротких рабочих недели весной
1 марта 202108:33
Роструд напомнил россиянам о трех коротких рабочих неделях весной. Первая пятидневная семидневка ждет граждан уже на следующей неделе. В связи с празднованием Международного женского дня понедельник, 8 марта будет нерабочим днем. В мае из-за праздников будет две четырехдневные рабочие недели — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.
Всего в текущем году россиян ожидает семь коротких рабочих недель, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru