Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
14 октября 202404:30
В России рабочая неделя с 5 по 8 ноября будет сокращена до четырех дней, сообщает Ura.ru.
Это связано с празднованием из Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. На предшествующей неделе, с 28 октября по 2 ноября, россияне будут работать шесть дней.
Ранее стало известно, что россияне будут отмечать Новый 2025 год 11 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru