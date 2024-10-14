Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

В России рабочая неделя с 5 по 8 ноября будет сокращена до четырех дней, сообщает Ura.ru.

Это связано с празднованием из Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. На предшествующей неделе, с 28 октября по 2 ноября, россияне будут работать шесть дней.

Ранее стало известно, что россияне будут отмечать Новый 2025 год 11 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

