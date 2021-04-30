Россиян ждет последний рабочий день перед десятидневными выходными

Это связано с Днем труда - выходные дни с 1 по 3 мая, и по случаю Дня Победы - с 8 по 10 мая. Дни между ними объявлены нерабочими президентом России Владимиром Путиным. Подписан соответствующий указ главы государства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, большинство работодателей отпустит своих работников на 4-7 числа.

Около 48% компаний в России будут работать с 4 по 7 мая, которые были объявлены президентом РФ нерабочими. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

