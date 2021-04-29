Половина российских компаний будет работать в майские выходные
Около 48% компаний в России будут работать с 4 по 7 мая, которые были объявлены президентом РФ нерабочими. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob. В опросе приняли участие 1 тысяча представителей кадровых служб и менеджеров по персоналу во всех округах страны. Исследование проводилось 24 — 28 апреля, передает ТАСС.
Чаще всего решение оставить рабочими эти дни принимали банки и производственные компании, где рабочий процесс является непрерывным.
Персонал более четверти (26%) компаний не будет трудиться 4-7 мая, еще столько же работодателей (26%) не приняли решение на момент проведения опроса.
Среди компаний, которые в полном составе уйдут на майские каникулы, почти треть составляет малый бизнес, а в организациях, где штатная численность составляет 100 — 1 000 человек, будет работать 60%.
Ранее SuperJob выяснил, что пятая часть россиян изменила свои планы на майские праздники после указа президента об увеличении до десяти количества нерабочих дней, передает Ura.ru.
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