Половина российских компаний будет работать в майские выходные

Около 48% компаний в России будут работать с 4 по 7 мая, которые были объявлены президентом РФ нерабочими. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob. В опросе приняли участие 1 тысяча представителей кадровых служб и менеджеров по персоналу во всех округах страны. Исследование проводилось 24 — 28 апреля, передает ТАСС.

Чаще всего решение оставить рабочими эти дни принимали банки и производственные компании, где рабочий процесс является непрерывным.