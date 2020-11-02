Россиян ждет короткая рабочая неделя
Начавшаяся рабочая неделя в России будет сокращенной, напомнили в пресс-службе Роструда.
Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Этот день будет выходным. 3 ноября на час сократится продолжительность предпраздничного рабочего дня.
Напомним, День народного единства отмечается с 2005 года ежегодно 4 ноября в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Духовные основы праздника связаны с почитанием Казанской иконы, которая покровительствовала русским ополченцам в избавлении Москвы и всей страны от польских захватчиков.
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