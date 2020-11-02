Россиян ждет короткая рабочая неделя

Пик коронавируса в Москве может быть зафиксирован 14 декабря В России началась обязательная маркировка шин и покрышек Жертвами землетрясения в Турции стали уже 79 человек Сокращенная рабочая неделя началась в России Количество микроинвесторов в России перешагнуло отметку в 300 тысяч