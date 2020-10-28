В ЛДПР назвали День народного единства искусственной помехой коммунистам

Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе в связи с Днем народного единства 4 ноября. Кроме того, во вторник, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на один час.

Вице-спикер Госдумы, член ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН рассказал об отношении к Дню народного единства.

«Он был придуман искусственно взамен праздника 7 ноября, который долгие годы отмечался в СССР и был коммунистическим. КПРФ в современной России продолжали отмечать его, и тем самым привлекали к себе повышенное внимание избирателя. Власти нужно было что-то делать, и они придумали праздник 4 ноября», - объяснил он.