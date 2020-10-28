В ЛДПР назвали День народного единства искусственной помехой коммунистам

Праздник появился для того, чтобы помешать коммунистам привлекать внимание избирателей 7 ноября, объяснил депутат в эфире НСН.

Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе в связи с Днем народного единства 4 ноября. Кроме того, во вторник, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на один час.

Вице-спикер Госдумы, член ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН рассказал об отношении к Дню народного единства.

«Он был придуман искусственно взамен праздника 7 ноября, который долгие годы отмечался в СССР и был коммунистическим. КПРФ в современной России продолжали отмечать его, и тем самым привлекали к себе повышенное внимание избирателя. Власти нужно было что-то делать, и они придумали праздник 4 ноября», - объяснил он.

Семь длинных выходных будут в России в 2021 году

Депутат отметил, что смысл Дня народного единства поняли далеко не все россияне, а коммунисты продолжают отмечать свой праздник.

«Не всегда идеи подобного рода бывают жизнеспособны. Можно было легко изменить название, содержание, суть праздника 7 ноября, но не менять дату. Многие поколения привыкли его отмечать именно в этот день, а молодежь не видит разницы. Ну а выходной день людьми всегда приветствуется», - сказал Лебедев.

Следующий сокращенный рабочий день ждет россиян уже 31 декабря. В то же время в 2021 году этот день будет выходным. Ранее Лебедев в эфире НСН предлагал сделать 31 декабря выходным на все последующие годы, так как в последний день года практически никто не работает и думает лишь о подготовке к празднику.

По данным ВЦИОМ, что почти половина россиян поддерживает идею объявить 31 декабря выходным днем.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
ТЕГИ:ПраздникДень Народного Единства
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры