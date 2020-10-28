В ЛДПР назвали День народного единства искусственной помехой коммунистам
Праздник появился для того, чтобы помешать коммунистам привлекать внимание избирателей 7 ноября, объяснил депутат в эфире НСН.
Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе в связи с Днем народного единства 4 ноября. Кроме того, во вторник, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на один час.
Вице-спикер Госдумы, член ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН рассказал об отношении к Дню народного единства.
«Он был придуман искусственно взамен праздника 7 ноября, который долгие годы отмечался в СССР и был коммунистическим. КПРФ в современной России продолжали отмечать его, и тем самым привлекали к себе повышенное внимание избирателя. Власти нужно было что-то делать, и они придумали праздник 4 ноября», - объяснил он.
Депутат отметил, что смысл Дня народного единства поняли далеко не все россияне, а коммунисты продолжают отмечать свой праздник.
«Не всегда идеи подобного рода бывают жизнеспособны. Можно было легко изменить название, содержание, суть праздника 7 ноября, но не менять дату. Многие поколения привыкли его отмечать именно в этот день, а молодежь не видит разницы. Ну а выходной день людьми всегда приветствуется», - сказал Лебедев.
Следующий сокращенный рабочий день ждет россиян уже 31 декабря. В то же время в 2021 году этот день будет выходным. Ранее Лебедев в эфире НСН предлагал сделать 31 декабря выходным на все последующие годы, так как в последний день года практически никто не работает и думает лишь о подготовке к празднику.
По данным ВЦИОМ, что почти половина россиян поддерживает идею объявить 31 декабря выходным днем.
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