Россиян все меньше, ветхое жилье вместо сноса будут ремонтировать, фигурант «дела реставраторов» задержан в Австрии
НСН о некоторых заметных событиях минувшего дня.
Естественная убыль населения в России ускоряется четвертый год подряд
Численность постоянного населения страны на 1 сентября текущего года составила 146 миллионов 700 тысяч человек. С начала года этот показатель сократился на 52,5 тысячи, - констатировала Счетная палата. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%. В Кремле знают о негативной тенденции в демографии, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, тенденция была хорошо известна и в момент формулирования национальных проектов, в том числе посвященного демографии. «Единственный способ, чтобы русские не исчезли из истории», назвал в эфире НСН глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, необходимо «создать все условия, чтобы с рождением четвертого ребенка семья в Российской Федерации попадала в условный коммунизм».
Минстрой планирует ремонтировать безнадежно изношенный жилой фонд
Для домов с износом более 70%, которые не получили статус аварийных, в Минстрое создадут специальную подпрограмму капремонта. В этих зданиях предусмотрены только необходимые работы для поддержания их безопасности до тех пор, пока дома не переведут в аварийный фонд.
Инициатива представляет собой инструмент, позволяющий оттягивать снос домов в аварийном состоянии, - следует из комментария, который дал в эфире НСН глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор. По его словам, такое жилье, в котором зачастую нет ни канализации, ни воды, не надо восстанавливать ни за счет государства, ни жителей.
Бывший чиновник российского Минкульта задержан в Вене
Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии по запросу Испании. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его выдаче испанской стороне. Власти королевства подозревают Бориса Мазо в отмывании денег при покупке роскошной недвижимости в Марбелье за четыре миллиона евро. «Это были деньги, предположительно полученные от налоговых и коррупционных преступлений в Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте испанской полиции. В России Борис Мазо является фигурантом уголовного дела, в рамках которого бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве со средствами на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. По предыдущему «делу реставраторов» Пирумов и Мазо получили по полтора года колонии и штрафу и были освобождены в связи с отбытием срока заключения. После этого Мазо покинул Россию.
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