Россиян все меньше, ветхое жилье вместо сноса будут ремонтировать, фигурант «дела реставраторов» задержан в Австрии

2

Для домов с износом более 70%, которые не получили статус аварийных, в Минстрое создадут специальную подпрограмму капремонта. В этих зданиях предусмотрены только необходимые работы для поддержания их безопасности до тех пор, пока дома не переведут в аварийный фонд.

Инициатива представляет собой инструмент, позволяющий оттягивать снос домов в аварийном состоянии, - следует из комментария, который дал в эфире НСН глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор. По его словам, такое жилье, в котором зачастую нет ни канализации, ни воды, не надо восстанавливать ни за счет государства, ни жителей.

