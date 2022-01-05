Россиян возмутили оскорбления журналиста Times о новогодних традициях в РФ
Британское издание The Times опубликовало материал с неоднозначными высказываниями корреспондента в РФ Тома Парфитта о новогодних традициях россиян, сообщает РИА Новости.
Так, журналист написал о «рвении к разгулу» у жителей России и съязвил о традиции готовить к празднику богатый стол. Парфитт заявил, что в новогоднюю ночь сам «ел салат оливье, пил тошнотворно-сладкое шампанское». Некоторые из российских читателей усмотрели оскорбление в словах «обжираловка, гиперактивные дети, слезливость и склоки» — так британец высказался о шлейфе как Нового года в России, так и Рождества на Западе.
Также журналист описал старый Новый год, который празднуют 13-14 января словами «последний повод нарезаться».
Рыбный или фруктовый день могут стать прекрасной разгрузкой для организма между Новым годом и Рождеством, рассказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-диетолог и терапевт Анна Белоусова.
По ее словам, у женщин обязательно «отзовется лицо» на лишние праздничные килограммы, поэтому на несколько дней пригодятся «ежовые рукавицы».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 903 / сут.
Умерли
312 тыс.+834 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+27 071 / сут.
- СМИ: Токаев планирует отправить правительство Казахстана в отставку
- Американскую делегацию на переговорах с РФ по безопасности возглавит Шерман
- Протестующие жители Алма-Аты не покидают улицы
- Женщина и ребенок погибли в результате отравления угарным газом в Самарской области
- Очевидцы: в Актау силовики переходят на сторону протестующих
- В центр Алма-Аты стягивают бронетехнику
- Полицейская машина взорвалась во время «газовых» протестов в Алма-Ате
- Макрон заявил о желании вновь баллотироваться в президенты Франции
- В Самарской области из-за морозов ввели штормовое предупреждение
- В двух регионах Казахстана введено чрезвычайное положение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru