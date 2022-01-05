Россиян возмутили оскорбления журналиста Times о новогодних традициях в РФ

Так, журналист написал о «рвении к разгулу» у жителей России и съязвил о традиции готовить к празднику богатый стол. Парфитт заявил, что в новогоднюю ночь сам «ел салат оливье, пил тошнотворно-сладкое шампанское». Некоторые из российских читателей усмотрели оскорбление в словах «обжираловка, гиперактивные дети, слезливость и склоки» — так британец высказался о шлейфе как Нового года в России, так и Рождества на Западе.

Также журналист описал старый Новый год, который празднуют 13-14 января словами «последний повод нарезаться».

Рыбный или фруктовый день могут стать прекрасной разгрузкой для организма между Новым годом и Рождеством, рассказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-диетолог и терапевт Анна Белоусова.

По ее словам, у женщин обязательно «отзовется лицо» на лишние праздничные килограммы, поэтому на несколько дней пригодятся «ежовые рукавицы».

