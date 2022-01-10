Россиян в странах с ЧП могут освободить от платы за роуминг

Хинштейн отметил, что россияне не должны платить за международный роуминг, совершая звонки в Россию из стран, где введен режим ЧП. Депутат подчеркнул, что профильный комитет Госдумы приступает к разработке инициативы.

Механизм компенсации этих звонков операторам сотовой связи определят совместно с Минцифры.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил обнулить ставку НДФЛ для россиян, которые зарабатывают меньше 25 тысяч рублей.

