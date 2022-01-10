Россиян в странах с ЧП могут освободить от платы за роуминг
Граждане России, которые находятся в странах, где введен режим чрезвычайного положения, могут получить возможность не платить за роуминг. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что россияне не должны платить за международный роуминг, совершая звонки в Россию из стран, где введен режим ЧП. Депутат подчеркнул, что профильный комитет Госдумы приступает к разработке инициативы.
Механизм компенсации этих звонков операторам сотовой связи определят совместно с Минцифры.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил обнулить ставку НДФЛ для россиян, которые зарабатывают меньше 25 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru