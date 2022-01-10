Россиян в странах с ЧП могут освободить от платы за роуминг

Граждане России, которые находятся в странах, где введен режим чрезвычайного положения, могут получить возможность не платить за роуминг. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы Щапов: Повысить до 50% НДФЛ для сверхдоходов

Хинштейн отметил, что россияне не должны платить за международный роуминг, совершая звонки в Россию из стран, где введен режим ЧП. Депутат подчеркнул, что профильный комитет Госдумы приступает к разработке инициативы.

Механизм компенсации этих звонков операторам сотовой связи определят совместно с Минцифры.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил обнулить ставку НДФЛ для россиян, которые зарабатывают меньше 25 тысяч рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ГосдумаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры