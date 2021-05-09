Минтруд: Не планируется сохранять длинные майские выходные
Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) РФ не намерено сохранять длинные майские выходные каникулы в следующие годы. Об этом сообщил в воскресенье, 9 мая, глава ведомства Антон Котяков РИА Новости.
«Нет», - заявил министр журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, пишут «Известия».
Ранее Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой назвал решение об объявлении нерабочими дней с 1 по 10 мая оправданным, отметив, что снижение заболеваемости COVID-19 в России продолжается, сообщает «Свободная пресса». По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, решение о выходных днях может позволить «сделать эпидемиологический прогноз более стабильным», с чем президент согласился. Так, дни с 1 по 10 мая были объявлены нерабочими.
Майские праздники следует продлить за счет новогодних каникул, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Если майские праздники планируют продлить, чтобы сократить новогоднее пьянство и дать возможность людям вместо двух недель января быть на пригородных участках, наводить порядок на них и, конечно, наслаждаться первым теплом, - в этом есть смысл. А если будет сохранен десятидневный, а фактически двухнедельный новогодний чревоугоднический марафон, да еще и май добавят полмесяца – это будет неправильно», - отметил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru