Россиян старше 40 лет освбодят от работы на день ради диспансеризации

Законопроект, который предусматривает отгул для россиян в возрасте и старше 40 лет для прохождения диспансеризации, одобрен правительством России. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина, отмечает Газета.ru.

Отмечается, что профилактические медосмотры граждане страны смогут проходить не не реже одного раза в год.

В правительстве считают, что документ повысит доступность диспансеризации, а также будет способствовать увеличению трудовой жизни граждан России.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН рассказал о роли диспансеризации в продлении жизни. Он отметил, что ежегодная диспансеризация позволяет выявлять на раннем этапе отдельные заболевания, которые «надо держать в узде».

