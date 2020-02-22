Россиян старше 40 лет освбодят от работы на день ради диспансеризации
Законопроект, который предусматривает отгул для россиян в возрасте и старше 40 лет для прохождения диспансеризации, одобрен правительством России. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина, отмечает Газета.ru.
Отмечается, что профилактические медосмотры граждане страны смогут проходить не не реже одного раза в год.
В правительстве считают, что документ повысит доступность диспансеризации, а также будет способствовать увеличению трудовой жизни граждан России.
Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН рассказал о роли диспансеризации в продлении жизни. Он отметил, что ежегодная диспансеризация позволяет выявлять на раннем этапе отдельные заболевания, которые «надо держать в узде».
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