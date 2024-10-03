Россиян призвали воздержаться от поездок в Израиль

Российским гражданам следует воздержаться от посещения Израиля без крайней необходимости. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в еврейском государстве.

Росавиация сообщила об ограничениях на полеты над Израилем, Ираном и Ираком

В диппредставительстве напомнили, что соответствующая рекомендация была дана ещё в 2023 году и она сохраняет свою актуальность.

Также в сообщении указано, что желающие покинуть Израиль россияне могут воспользоваться коммерческими авиарейсами.

Остающимся в стране гражданам РФ посольство рекомендовало оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.

Ранее представитель вооружённых сил движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о ракетном ударе по объектам ЦАХАЛ на территории Израиля, сообщает RT.

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