Россиян призвали воздержаться от поездок в Израиль
Российским гражданам следует воздержаться от посещения Израиля без крайней необходимости. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в еврейском государстве.
В диппредставительстве напомнили, что соответствующая рекомендация была дана ещё в 2023 году и она сохраняет свою актуальность.
Также в сообщении указано, что желающие покинуть Израиль россияне могут воспользоваться коммерческими авиарейсами.
Остающимся в стране гражданам РФ посольство рекомендовало оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.
Ранее представитель вооружённых сил движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о ракетном ударе по объектам ЦАХАЛ на территории Израиля, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru