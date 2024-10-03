Росавиация сообщила об ограничениях на полеты над Израилем, Ираном и Ираком
Временные ограничения на полеты над Израилем, Ираком и Ираном будут действовать до 3 ноября, сообщила пресс-служба Росавиации.
Согласно данным, в случае изменений в рекомендациях по выполнению полетов в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля агентство о них проинформирует. Отмечается, что полеты над этими странами рекомендуется осуществлять только в период с 09:00 до 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что общее число жертв ударов израильской армии по Ливану с начала эскалации составило 1974, ранены 9384 человека. Удары Израиля также нанесли ущерб десяткам медицинских центров, передает «Радиоточка НСН».
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