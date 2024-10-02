Россиян призвали воздержаться от поездок в Иран

Гражданам России следует воздержаться от поездок в Иран. С таким призывом выступило посольство РФ в Тегеране.

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В диппредставительстве пояснили, что это связано «с обострением положения вокруг» исламской республики.

«Роспосольство рекомендует гражданам РФ временно, до нормализации ситуации, воздержаться от поездок в Иран», - говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что из-за эскалации на Ближнем Востоке визиты делегаций России в страны региона могут быть пренесены, пишут «Известия».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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