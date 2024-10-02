«Аэрофлот» отменил рейсы в Тегеран

Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов в небе над Израилем, Ираном и Ираком Политолог рассказал, как Израиль ответит на ракетную атаку Ирана МИД Израиля объявил генсекретаря ООН Гутерреша персоной нон-грата Раскрытие IP-адресов и телефонов преступников в Telegram налажено с 2018 года Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено против зампредседателя партии «Яблоко» Шлосберга На Камчатке завершилась операция по спасению четырех косаток