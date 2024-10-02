«Аэрофлот» отменил рейсы в Тегеран

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила запланированные на 2 и 3 октябоя рейсты из Москвы в Тегеран и обратно. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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Уточняется, что речь идёт о рейсах SU514 «Москва - Тегеран» и обратный рейс SU515 «Тегеран - Москва», которые оменили из-за закрытия аэропорта столицы Ирана.

«Пассажирам предложена возможность бесплатного перебронирования на ближайшие рейсы 5 и 6 октября или возврат полной стоимости билета», - указали в авиакомпании.

Отмечается, что «Аэрофлот» следит за ситуацией и не исключает дальнейших корректировок в расписании.

Ранее гендиректор Международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране Саид Чаландари заявил, что Иран временно приостанавливает приём и отправку внутренних и международных рейсов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ИранОтмена РейсаАэрофлот

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