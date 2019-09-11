Россиян призвали принять участие в кампании «Сохраним лес»
Федеральное агентство лесного хозяйства сообщило о старте кампании «Сохраним лес». Принять участие в ней может любой желающий. На сайте сохранимлес.рф и в приложении в соцсетиной сети «ВКонтакте» добровольцы могут выбрать ближайшее место посадки деревьев, а также найти контакты представителей региональных лесных ведомств. Организаторами мероприятия выступают Министерство экологии и природных ресурсов РФ, а также федеральное агентство лесного хозяйства.
Добавим, основной этап акции пройдет с 14 сентября по 31 октября. В его рамках планируется высадить около 30 миллионов сеянцев и саженцев. «Зеленый пояс» России пополнится молодыми соснами, елью и лиственницей. В ряде регионов также появятся новые посадки березы, яблони, рябины, сирени и других видов деревьев. К кампании присоединились более 70 регионов страны.
Между тем, ранее НСН писала, что власти Крыма ввели ограничения на пребывания людей в лесах. Как пишет КИА, это связано с высокой вероятностью пожаров. Ограничение введено на три недели, начиная с 3 сентября. Соответствующий приказ Минприроды Крыма опубликован на официальном сайте ведомства. По данным регионального Минприроды, в Крыму прогнозируются 4 и 5 классы пожарной опасности.
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