Россиян призвали принять участие в кампании «Сохраним лес»

Федеральное агентство лесного хозяйства сообщило о старте кампании «Сохраним лес». Принять участие в ней может любой желающий. На сайте сохранимлес.рф и в приложении в соцсетиной сети «ВКонтакте» добровольцы могут выбрать ближайшее место посадки деревьев, а также найти контакты представителей региональных лесных ведомств. Организаторами мероприятия выступают Министерство экологии и природных ресурсов РФ, а также федеральное агентство лесного хозяйства.

Добавим, основной этап акции пройдет с 14 сентября по 31 октября. В его рамках планируется высадить около 30 миллионов сеянцев и саженцев. «Зеленый пояс» России пополнится молодыми соснами, елью и лиственницей. В ряде регионов также появятся новые посадки березы, яблони, рябины, сирени и других видов деревьев. К кампании присоединились более 70 регионов страны.