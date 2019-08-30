В России может появиться единая база лесов

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий размещать все сведения о российских лесах в Единой информационной системе. Как отмечает «ФедералПресс», автором инициативы является председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Он предложил размещать все имеющиеся данные о лесах не на просторах интернета, а направлять их в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. А он, в свою очередь, и будет публиковать данные в сети. По словам Николаева, публикуемая информация должна будет содержать указания о границах регионов, лесничеств, о пожарной и санитарной обстановке в лесах, а также о местах проведения рубок.

Ранее стало известно, что Китай может лишиться экспорта российского леса из-за так называемых «черных лесорубов». Как пишет RT, об этом сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. «Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим», - сказал министр в интервью «Ведомостям».

В беседе с НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков заявил, что Россия должна сама решать проблему незаконной вырубки леса, а не просить помощи у Китая.

