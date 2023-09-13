Россиян призвали отказаться от поездок на авто в Литву и Латвию
Российские посольства в Латвии и Литве призвали граждан РФ воздержаться от поездок в эти страны на автомобилях с российскими знаками.
В пресс-службе российской дипмиссии в Латвии напомнили о решении латвийских властей запретить въезд на территорию республики на машинах с российскими номерами, и призвали сообщать в посольство о случаях конфискации транспорта.
Аналогичное обращение опубликовало и посольство РФ в Литве, отметив, что местные власти разрешили лишь проезд в Калининградскую область и обратно.
Ранее в эстонской Нарве таможенники не пустили в республику легковой автомобиль с российскими регистрационными номерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru