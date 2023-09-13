Россиян призвали отказаться от поездок на авто в Литву и Латвию

В пресс-службе российской дипмиссии в Латвии напомнили о решении латвийских властей запретить въезд на территорию республики на машинах с российскими номерами, и призвали сообщать в посольство о случаях конфискации транспорта.

Аналогичное обращение опубликовало и посольство РФ в Литве, отметив, что местные власти разрешили лишь проезд в Калининградскую область и обратно.

Ранее в эстонской Нарве таможенники не пустили в республику легковой автомобиль с российскими регистрационными номерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».