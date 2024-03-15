Россиян призвали не выбрасывать кассовые чеки

Он пояснил, что это связано с тем, что именно столько, согласно Гражданскому кодексу РФ, составляет общий срок исковой давности для предъявления претензий. А в случае с кредитами Гаврюшкин посоветовал хранить квитанции об оплате «весь срок погашения плюс три года».

Также эксперты указали, что с помощью чеков можно не только вернуть или обменять товар. Юрист Марина Захарова рассказала изданию, что бывали случаи, когда с их помощью граждане доказывали свою правоту в имущественных спорах, при разводе и даже при получении наследства. Помогут чеки и при оформлении налогового вычета.

«Как документ, подтверждающий оплату товара, лучше кассовый чек. Товарный чек помогает больше в спорах, в которых важно точное наименование или количество товара, а также получение или неполучение какой-то важной информации», - добавила адвокат Анна Аржанникова.

Кроме того, эксперты заметили, что со временем кассовые чеки выцветают, превращаясь в белые бумажки, поэтому стоит делать с них ксерокопии, либо сохранять в электронном виде.

Ранее юрист Виктория Шабанова заявила, что с помощью кассового чека можно вернуть товар, купленный даже в секонд-хенде, сообщает RT.