Адвокат раскрыл способ обменять подарочный сертификат на деньги

В преддверии Международного женского дня многие мужчины сталкиваются с проблемой подарка прекрасной половине человечества. Мужчины дарят цветы, духи, конфеты. Один из самых популярных вариантов - подарочный сертификат. Практически все крупные магазины различной направленности готовы предложить к приобретению подарочные сертификаты на любые суммы.

Иногда случается так, что получателю такой подарок не нужен, поэтому возникает вопрос возможности обмена подарочного сертификата на деньги. Адвокат Филипп Покровский в беседе с НСН рассказал, как можно обменять ненужный подарочный сертификат на деньги.

Собеседник агентства объяснил, что из себя представляет подарочный сертификат.

«С юридической точки зрения подарочный сертификат - это документ, подтверждающий обязательства организации передать его предъявителю товар на сумму равную номиналу сертификата. То есть это, по сути, авансовый платёж. По-русски говоря, аванс», - разъяснил адвокат.

По его словам, на подарочном сертификате в первую очередь указывается денежный эквивалент, правила использования и зачастую срок действия.

Юрист отметил, что обменять не пригодившийся подарочный сертификат на деньги можно. Для «самозащиты» в магазине важно знать несколько законов.

«Согласно статье 454 Гражданского кодекса РФ, по договору купли-продажи одна сторона, то есть продавец, обязуется передать товар другой стороне, то есть покупателю, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определённую денежную сумму. В случае же с подарочным сертификатом деньги, которые вы вносите, являются авансом будущей оплаты товара, а продавец и покупатель ещё не вступили в правовые отношения. Таким образом, пока товар не передадут покупателю или пока не окажут услугу, договор купли-продажи будет считаться не заключенным. В соответствии со статьёй 421 Гражданского кодекса, потребитель имеет право в любое время отказаться от покупки, а также потребовать возврата уплаченного аванса, то есть отказаться от подарочного сертификата и вернуть свои денежные средства», - рассказал правозащитник.

Он также объяснил, как правильно совершить обмен подарочного сертификата на деньги.

«Для этого необходимо направить в адрес магазина письменную претензию с требованием вернуть все денежные средства или же написать непосредственно в самом офлайн-магазине заявление о возврате денежных средств, то есть обмене подарочного сертификата на денежные средства», - отметил Покровский.

По его словам, в магазине могут начать расспрашивать о причине возврата сертификата, чтобы в случае чего отказать выдавать деньги.

«Любой гражданин вправе мотивировать свой отказ от сертификата, например, тем, что в магазине нет подходящей вещи или услуги. В этом случае продавец не может исполнить свои обязательства по договору купли-продажи, а покупатель вправе потребовать возмещения. При этом, даже отсутствие чека, подтверждающего факт приобретения подарочного сертификата, по закону не является основанием для отказа в возврате денег, что закреплено в Законе о защите прав потребителей. Возврат денежных средств должен быть произведен в течение 10 календарных дней», - сообщил правовед.

По словам собеседника НСН, сдать сертификат можно, даже если его приобретал другой человек.

«Статья 493 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что вернуть сертификат может не только тот, кто его приобретал, но и получатель такого подарка. В случае, если сертификат приобретался по безналичному расчёту, то при заполнении заявления на возврат денежных средств рекомендуется указать свои банковские реквизиты. Также можно вернуть остаток суммы на сертификате после покупки», - заключил адвокат.

Ранее маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал, что женщины считают плохим подарком на 8 марта корзину фруктов, ювелирные изделия, которые не были выбраны предварительно, а также цветы.

