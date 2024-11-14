Россиян призвали не перевозить посылки от незнакомцев из Дубая

Генконсульство России в Дубае призвало граждан не перевозить посылки от незнакомцев, сообщение размещено в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что зачастую мошенники пытаются передать под предлогом «гостинцев» целые коробки шоколада, айфоны или «дайсоны». В генконсульстве отметили, что это запрещено правилами таможни.

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Ранее стало известно, что аферисты начали использовать схему мошенничества с установкой фейковых приложений под предлогом получения почтовых отправлений. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

По данным ведомства, злоумышленники сообщили 65-летней женщине о поступлении на ее имя посылки, для получения которой требуется установить приложение. После перехода по ссылке и установки программы обманутая женщина в итоге перевела мошенникам более 1,8 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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