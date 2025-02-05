Россиян призвали не бросать трубку при случайном звонке в службу 112
Спасатели Главного управления гражданской защиты Московской области порекомендовали россиянам не сбрасывать звонок в единую службу спасения «112», если номер был набран по ошибке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что оператор в подобных случаях всегда перезванивает. Поэтому важно дождаться ответа при дозвоне и предупредить об ошибке.
Как добавили в ведомстве, звонить по номеру «112» стоит только при экстренных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью. К примеру, к подобным случая относятся ДТП или утечка газа.
Ранее в МЧС сообщали, что россиянам, проживающим в регионах страны, где часто случаются природные катаклизмы, важно иметь при себе «тревожный чемоданчик». В комплекте необходимы фонарик, мини-радиоприемник либо мобильный телефон с такой функцией, универсальный нож, охотничьи спички и зажигалка, а также еда на двое-трое суток, передает «Радиоточка НСН».
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