МЧС предложило увеличить размер поддержки граждан при терактах и ЧС

Инициатива предлагает с 1 апреля индексировать материальную помощь, усилить финансирование пунктов временного размещения граждан. Помимо прочего законопроект предусматривает увеличение компенсации издержек регионов, оказывающих гражданам материальную помощь.

На данный момент проект находится на антикоррупционной экспертизе.

Ранее сообщалось, что жители регионов, в которых введен режим ЧС федерального характера, могут получить единовременную материальную помощь в размере 15 тысяч рублей. При частичной утрате имущества первой необходимости гражданам могут выплатить 75 тысяч рублей, при полной утрате – 150 тысяч рублей. Гражданам выплатят 600 тысяч рублей в случае нанесения среднего или тяжкого вреда здоровью, передает «Радиоточка НСН».

