В Иркутске маршрутка врезалась в столб, пострадали шесть человек

Маршрутный автобус врезался в столб в Иркутске, шесть человек пострадали. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Отмечается, что ДТП произошло утром 6 февраля на улице Байкальской. По данным МВД, 34-летний водитель маршрутки «ГАЗ А64R42», не справившись с управлением, допустил наезд на световую опору.

«В момент ДТП в салоне общественного транспорта находились пять пассажиров и водитель. Им всем понадобилась медицинская помощь», — подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители проверят обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

Ранее в Нижнем Новгороде столкнулись легковое авто и пассажирский автобус, пострадали шесть человек, напоминает 360.ru.

