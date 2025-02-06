В Иркутске маршрутка врезалась в столб, пострадали шесть человек
Маршрутный автобус врезался в столб в Иркутске, шесть человек пострадали. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Отмечается, что ДТП произошло утром 6 февраля на улице Байкальской. По данным МВД, 34-летний водитель маршрутки «ГАЗ А64R42», не справившись с управлением, допустил наезд на световую опору.
«В момент ДТП в салоне общественного транспорта находились пять пассажиров и водитель. Им всем понадобилась медицинская помощь», — подчеркнули в ведомстве.
Правоохранители проверят обеспечение безопасности пассажирских перевозок.
Ранее в Нижнем Новгороде столкнулись легковое авто и пассажирский автобус, пострадали шесть человек, напоминает 360.ru.
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