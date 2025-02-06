Казахстан стал главным покупателем российского мороженого по итогам 2024 года, страна купила мороженого на 19,8 миллиарда рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Также в топ стран-импортеров вошли Узбекистан, Китай, Азербайджан и Киргизия. Отмечается ,что больше всего за год нарастил поставки Китай.