Казахстан стал главным покупателем российского мороженого
Казахстан стал главным покупателем российского мороженого по итогам 2024 года, страна купила мороженого на 19,8 миллиарда рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.
Также в топ стран-импортеров вошли Узбекистан, Китай, Азербайджан и Киргизия. Отмечается ,что больше всего за год нарастил поставки Китай.
Так, в январе-ноябре прошлого года доходы России от экспорта мороженого увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти $55 млн.
За отчетный период экспорт российского мороженого в натуральном выражении достиг 14 тысяч тонн, что на 11% больше, чем в январе-ноябре 2023 года. Всего доходы от экспорта молочной продукции подросли на 20%, до $370 млн, передает «Радиоточка НСН».
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