В Москве столкнулись две фуры и три легковушки

Две грузовых и три легковые машины столкнулись на МКАД в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб города.

«На внешней стороне 64-го километра МКАД столкнулись два грузовика и три легковушки», — рассказал собеседник агентства.

Из-за аварии движение по трем полосам движения из пяти перекрыли. По предварительной информации, никто не пострадал. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее на внутренней стороне 23-го километра МКАД загорелся автомобиль, напоминает «Свободная пресса».

