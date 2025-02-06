В Москве столкнулись две фуры и три легковушки
6 февраля 202512:11
Две грузовых и три легковые машины столкнулись на МКАД в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб города.
«На внешней стороне 64-го километра МКАД столкнулись два грузовика и три легковушки», — рассказал собеседник агентства.
Из-за аварии движение по трем полосам движения из пяти перекрыли. По предварительной информации, никто не пострадал. Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее на внутренней стороне 23-го километра МКАД загорелся автомобиль, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru