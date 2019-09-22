Россиян предупреждают о росте числа угонов автомобилей осенью
В МВД России заявили, что ожидают осенью рост количества угонов автомобилей. По данным портала Autonews.ru, пик автомобильных краж приходится на октябрь.
По статистике МВД, в первом полугодии 2019 года число угонов сократилось на 15,4 процентов и составило около 7 тыс. официально зарегистрированных случаев.
Эксперты МВД порекомендовали усилить противоугонные меры владельцам отечественных машин, а также произведенных в Корее и Японии. Их чаще всего крадут, чтобы разобрать на запчасти.
Наиболее часто автокражи совершают Москве и Санкт-Петербурге, столичных областях, а также Ростовской, Свердловской, Иркутской, Новосибирской, Челябинской областях Приморском крае и Кубани, пишут Известия.
Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал НСН, почему и для чего угоняют недорогие автомобили.
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