Россиян предупредили об опасности устаревшего приложения «Сбербанк Онлайн»

В кредитной организации указали, что своевременное обновление позволяет актуализировать защиту от мошеннических действий, а отказ от него может привести к потере денежных средств.

Кроме того, это положительно влияет на стабильность работы программного обеспечения.

Отмечается, что обновление приложения следует выполнять исключительно через официальные источники, либо в отделениях банка.

Ранее в Сбербанке заявили, что у пользователей смартфонов на базе ОС Android постепенно перестают работать старые версии «Сбербанк Онлайн», пишет «Свободная пресса».

