Россиян предупредили об опасности устаревшего приложения «Сбербанк Онлайн»

Использование устаревшего мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» может угрожать финансам и личной информации граждан. Об этом заявили в Себранке.

В работе онлайн-приложения «Сбера» в ряде регионов России произошли сбои

В кредитной организации указали, что своевременное обновление позволяет актуализировать защиту от мошеннических действий, а отказ от него может привести к потере денежных средств.

Кроме того, это положительно влияет на стабильность работы программного обеспечения.

Отмечается, что обновление приложения следует выполнять исключительно через официальные источники, либо в отделениях банка.

Ранее в Сбербанке заявили, что у пользователей смартфонов на базе ОС Android постепенно перестают работать старые версии «Сбербанк Онлайн», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/
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