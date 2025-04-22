Россиян предупредили об опасности устаревшего приложения «Сбербанк Онлайн»
Использование устаревшего мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» может угрожать финансам и личной информации граждан. Об этом заявили в Себранке.
В кредитной организации указали, что своевременное обновление позволяет актуализировать защиту от мошеннических действий, а отказ от него может привести к потере денежных средств.
Кроме того, это положительно влияет на стабильность работы программного обеспечения.
Отмечается, что обновление приложения следует выполнять исключительно через официальные источники, либо в отделениях банка.
Ранее в Сбербанке заявили, что у пользователей смартфонов на базе ОС Android постепенно перестают работать старые версии «Сбербанк Онлайн», пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru