В работе онлайн-приложения «Сбера» в ряде регионов России произошли сбои

За сегодняшний день Downdetector зафиксировал свыше двух тысяч жалоб. Чаще всего люди жалуются на сбои в работе онлайн-приложения (78%) и сервисов (8%). Клиенты «Сбера» также сообщили о невозможности войти в онлайн-приложение.

Больше всего жалоб поступает из Москвы (27%), Санкт-Петербурга (13%), Новосибирской области (7%) и Башкирии (7%).

В конце февраля был зафиксирован сбой в работе сервисов банков ВТБ, Сбербанк и Т-Банк, напоминает RT.

