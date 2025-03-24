В работе онлайн-приложения «Сбера» в ряде регионов России произошли сбои
В работе онлайн-приложения «Сбера» в ряде регионов России наблюдаются сбои. Об этом свидетельствуют данные сервисов Downdetector и «Сбой.рф».
За сегодняшний день Downdetector зафиксировал свыше двух тысяч жалоб. Чаще всего люди жалуются на сбои в работе онлайн-приложения (78%) и сервисов (8%). Клиенты «Сбера» также сообщили о невозможности войти в онлайн-приложение.
Больше всего жалоб поступает из Москвы (27%), Санкт-Петербурга (13%), Новосибирской области (7%) и Башкирии (7%).
В конце февраля был зафиксирован сбой в работе сервисов банков ВТБ, Сбербанк и Т-Банк, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru